El Papa anima a los jóvenes a combatir la corrupción en el Vía Crucis de la JMJ

Los jóvenes católicos que han participado en el Vía Crucis de la JMJ se han sentido inspirados por el mensaje que el Papa Francisco les ha lanzado para que den la cara y combatan la corrupción liderando un nuevo mundo.

"El papa quiere contagiar el liderazgo y sacar los colores de la juventud, demostrando que nosotros somos el futuro de este mundo, con un liderazgo católico", ha expresado Eric, un joven que ha recorrido el barrio de Copacabana con un grupo de amigos del país, "impactados" por la presencia del papa.

"Son unos discursos que llegan mucho a los jóvenes y nos invitan al alboroto pero a un alboroto de fe, de acompañamiento de todos los jóvenes para ser una sola iglesia", ha dicho el bogotano Diego Cano. "Nos lleva a mover el mundo de maneras diferentes, a sentir la presencia de Dios en nuestras vidas", ha descrito su compañero Alejandro Echeverri. "Teniendo a Dios podemos hacer grandes cosas", ha concluido.

En su intervención, el Papa Francisco ha invitado a los jóvenes a ser valientes y a ir contracorriente. "Con la Cruz, Jesús se une a los muchos jóvenes que han perdido su confianza en las instituciones políticas porque ven egoísmo y corrupción, o que han perdido su fe en la Iglesia, e incluso en Dios, por la incoherencia de los cristianos y de los ministros del Evangelio", ha afirmado el papa.

Pese al cansancio acumulado de estos días, más de un millón de jóvenes han llenado la orla de la playa de Copacabana para participar en el Vía Crucis de la JMJ.

Muchos han paseado por ese cartón postal reconvertido en escenario religioso portando las banderas de sus países, haciendo una parada en los puestos de comida rápida que siembran Río de Janeiro y tocando instrumentos musicales.

"Es un ambiente alegre, lleno de color, de felicidad. Hemos descubierto que Jesús está vivo, de rostro joven, y nos invita a vivir la santidad cada día", ha descrito el padre Víctor Mora, de la ciudad chilena de Concepción. "A los que somos sacerdotes nos hace revivir, reencontrarnos con la vocación", ha incidido el religioso sobre ese panorama juvenil.

Las manifestaciones convocadas para estos días en la ciudad no parecían preocuparles. Mientras discurría el Vía Crucis, en una calle lateral algunos cientos de manifestantes han gritado consignas contra el gobernador de Río de Janeiro, Sergio Cabral, y han pedido mejores servicios públicos. "El Gobierno brasileño no debería haber financiado con recursos públicos la venida del papa", se ha quejado Julio César de Andrade, uno de los participantes. No obstante, ni esas críticas ni los problemas con el transporte público han parecido disminuir el entusiasmo de los peregrinos. "Son dificultades mínimas si uno se encuentra con el señor Jesús", ha apostillado el padre Mora antes de seguir el camino para volver a encontrarse con el papa.