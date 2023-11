El Papa abre la puerta a que personas transexuales sean bautizadas y que homosexuales sean padrinos

El Papa Francisco ha confirmado que pueden ser bautizados todos, todos sin exclusión, incluidos los transexuales. Aclara las dudas de un obispo brasileño. La Congregación para la Doctrina de la Fe ha publicado un texto firmado el 31 de octubre por el papa y su prefecto, el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, para responder a las dudas sobre la participación en bautismos y bodas de personas transexuales y homosexuales planteadas por el obispo de Santo Amaro, José Negri.

El Vaticano explica que un transexual puede ser bautizado "como el resto de fieles" y ejercer como padrino o madrina de este sacramento pero "con condiciones", en una respuesta a las dudas en esta materia de un obispo brasileño.

"No hay derecho canónico universal vigente que lo prohíba", se lee en el documento.

Hay condiciones

Eso sí con condiciones, el Papa aclara que siempre y cuando "no haya situaciones en las que haya riesgo de generar un escándalo público o desorientar a los fieles". ElVaticano responde que "un transexual, que también se hubiera sometido a un tratamiento hormonal o a una intervención quirúrgica de reasignación de sexo, puede recibir el bautismo con las mismas condiciones que el resto de los fieles.

También los niños o adolescentes con problemáticas de naturaleza transexual pueden ser bautizados si están bien preparados y dispuestos para recibir el bautismo. La Congregación considera que si una persona recibe un sacramento y no se arrepiente de sus pecados graves, no recibe la gracia santificadora. El documento justifica esta postura citando al Papa Francisco. El Papa defiende que el bautismo "es la puerta que permite a Cristo establecerse en la persona" y que la Iglesia "no es una aduana sino una casa paterna donde hay lugar para todos".

Otra cuestión es si un transexual puede ser padrino o madrina en un bautizo. El documento señala que SÍ. Puede haber padrino o madrina transexual, es decir un adulto que también se haya sometido a un tratamiento hormonal o una intervención quirúrgica de cambio de sexo.