El padre que mató a su hijo accidentalmente atropellándolo con un tractor se defiende diciendo que el menor "sabía dónde no debía acercarse"

La Corte de la Corona de Manchester Minshull Streer continua el juicio contra Neil Speakman, un hombre de 39 años acusado de negligencia grave tras la muerte de su hijo Albie, de tan solo tres años de edad. El accidente ocurrió el 16 de julio del año 2022 en una granja de Reino Unido.

Según ha dado a conocer la fiscalía, el trágico suceso se produjo mientras Speakman manejaba un manipulador telescopio defectuoso y sin las medidas de seguridad adecuadas.

Detalles del incidente

La tragedia ocurrió al mediodía cuando Albie, que estaba jugando "sin supervisión" en un pequeño jardín, entro en el patio abierto y si vallas donde su padre trabajaba con la maquinaria pesada. Speaskman había tomado prestado el manipulador telescopio para realizar tareas relacionadas con su negocio, a pesar de no contar con la captación necesaria para operar este tipo de equipo.

Un informe presentado en el tribunal señaló que el vehículo tenía múltiples defectos mecánicos, incluidos un espejo retrovisor inutilizable y la ausencia de advertencias audibles al dar marcha atrás. Según el inspector de salud y seguridad, "era previsible que cualquier persona cerca del vehículo pudiera resultar gravemente herida o morir mientras este estaba en funcionamiento".

El fiscal culpa al padre de negligencia

El fiscal John Elvidge afirmó que "Albie murió como resultado de la negligencia resultado de su padre, quien creo un riego de muerte grave y evidente. Las circunstancias del incumplimiento del deber de cuidado por parte de Speakman fueron tan excepcionalmente malas que equivalen a negligencia grave"

Elvidge agregó que Speakman "subestimo completamente la capacidad de un niño de tres años para entender o evitar riegos", recordando que este tipo de incidentes son prevenibles, toman las medidas necesarias.

Antecedentes y pruebas

El tribunal también escuchó sobre un incidente previo en el año 2020, cuando Speakman ignoró una advertencia de la Dirección de Salud y Seguridad (HSE) tras usar otra maquinaria agrícola de manera inapropiada. En redes sociales circuló un video en el que su compañera, entonces adolescente, aparece dentro de un balde adjunto a un vehículo operado por Speakman, quien bromeó diciendo: "te voy a dejar caer".

La HSE envió una carta advirtiendo sobre riesgos fatales de este comportamiento.

Defensa y respuesta

Speakman, que niega el cargo de homicidio por negligencia grave, admitió haber violado la Ley de Salud y Seguridad en el Trabajo al no garantizar la seguridad de su hijo. En declaraciones a la policía, intentó justificar su falta de supervisión diciendo que "es una granja, no un patio de juegos. Albie sabía a donde y a que debía mantenerse alejado", en declaraciones recogidas por el diario 'The Sun'.

Sin embargo, estas afirmaciones han sido rechazadas por la fiscalía, que insiste en que la conducta de Speakman creo un entorno inseguro.

