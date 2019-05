El padre de Juan Guaidó: "El verdadero presidente es Juan"

Unos 500 venezolanos se han concentrado este miércoles en la Plaza de Colón de Madrid en apoyo del autoproclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y de la 'operación libertad' que busca el "fin de la usurpación" del poder por parte de Nicolás Maduro.

Ataviados algunos con gorras con los colores de la bandera venezolana y enarbolando pancartas con lemas como "Basta de dictadura", "Paz social en Venezuela" o "Maduro no, podrido", los manifestantes han coreado consignas como "Y no, y no y no me da la gana" y gritos de "libertad, libertad, libertad".

En otras ciudades españolas también han salido a manifestarse. Las concentraciones más numerosas se han producido en Barcelona y Madrid. En la de Tenerife ha participado el padre de Juan Guaidó, que lleva quince años trabajando como taxista en España.

