El padre de Elon Musk carga duramente contra su hijo y dice no estar orgulloso de él: "No es tan feliz"

Todo lo que rodea a Elon Musk, fruto de su excentricidad, no deja indiferente a nadie. Su vida privada también es convulsa. Recientemente, el padre del multimillonario, Errol Musk, ha cargado con gran dureza contra su hijo, afirmando que no es tan feliz y dejando claro que no se siente orgulloso de él.

Así lo ha hecho saber en una entrevista para el podcast 'Kyle and Jackie', en la que tocó varios temas, entre los que se encuentra su hijo. Errol, también empresario, aprovechó la ocasión para lanzarle varios dardos, después de que el propio Elon le calificase en 2017 de "horrible y cruel".

Errol Musk carga contra su hijo

En este sentido, y sin morderse la lengua, confesó que no se sentía especialmente orgulloso del fundador de Tesla. Además, lo quiso comparar con otro de sus hijos, Kimbal, hermano menor de Elon, el cual es su "orgullo y alegría".

Por otro lado, Errol habló de los éxitos de Elon, a los que quitó importancia, y sorprendió al aseverar que su hijo, a pesar de lo que pueda parecer, no es tan feliz. "Elon no es tan feliz como querría, le gustaría estar donde está ahora hace cinco años, así que lo siente", señala.

Sin embargo, no acabo ahí, sino que también utilizó el momento para meterse con su físico, comentando la fotografía del fundador de SpaceX sin camiseta, durante sus vacaciones en Grecia.

Aunque Elon Musk, quien este mismo lunes ha contrademandado a Twitter, "tiene una constitución muy fuerte", dijo que "ha estado comiendo mal". Además, explico que, en una ocasión, le llegó a aconsejar que probase la garcinia cambogia, un suplemento que, en teoría, ayuda a bajar de peso.

[[H3:Errol Musk, padre a los 72… con su hijastra]]

La entrevista a Errol Musk se produjo poco después de que anunciase que, a los 73 años, tuvo una hija, en secreto, con su propia hijastra, a quien había cuidado desde los cuatro años.

De la misma manera, reveló que había sido fruto de un embarazo no deseado, aunque también afirmó a la prensa inglesa que "para lo único que estamos en la Tierra es para reproducirnos". El bebé es, por tanto, hermana y sobrina de Elon, hija y nieta de su propio padre, e hija y hermanastra de su propia madre.