Un padre cocina a la mascota de sus hijos y después les dice que se lo han comido

La madre y sus hijos se encontraban en el parque jugando, cuando el padre les dijo que había preparado la cena. Cuando la familia termino de cenar, el padre se giró hacia su hijo y confesó: "Te acabas de comer a tu conejo", según publica The Liverpool Echo.

"Estuvimos vomitando toda la noche", indicó la madre, quien añadió: "Estábamos tan disgustados de comernos a nuestro querido compañero, 'Blackie'".

La mujer explicó que ha sufrido maltrato de género, pero no era capaz de abandonar a su marido por sus hijos.

El abuso físico era tan extremo que la dejó en el suelo sin poder moverse. "A pesar de ser golpeada, no me di cuenta de lo mucho que estaba afectando a los que me rodean", explicó. Tras 15 años de matrimonio, se está divorciando.