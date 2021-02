La OMS acusa a "algunos países de altos ingresos" de impedir la distribución equitativa de vacunas contra el coronavirus

La Organización Mundial de la Salud ha levantado su queja contra "algunos países de altos ingresos" por bloquear el sistema de colaboración para un acceso equitativo mundial a las vacunas contra el coronavirus.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, advierte que "actualmente, algunos países de altos ingresos están firmando contratos con los fabricantes de la vacuna que socavan los acuerdos que COVAX tiene en vigor y reducen el número de dosis que COVAX puede comprar". Según advierte, esta "no es una cuestión de caridad" sino un problema a nivel mundial. "Si no acabamos con la pandemia de la covid-19 en todas partes, no la acabaremos en ningún sitio. Cuanto más tiempo circule el virus, más oportunidades tendrá de cambiar de forma y que las vacunas sean menos eficaces. Por ello, a todos los países, incluidos los de renta alta, les interesa garantizar que los trabajadores sanitarios, las personas mayores y otros grupos de riesgo sean los primeros en recibir las vacunas en todo el mundo".

Cooperación entre países

Para conseguir una distribución equitativa es necesaria una cooperación entre países además de "más financiación, que los fabricantes den prioridad a los contratos con COVAX y un aumento significativo de la producción de vacunas contra la covid-19". "Se están desarrollando, aprobando y produciendo más vacunas. Habrá suficientes para todos. Pero por ahora y durante el resto de este año, las vacunas serán un recurso limitado. Debemos utilizarlas tan estratégicamente como podamos".

Desde la OMS también han valorado positivamente el compromiso de los países que conforman el G7 de financiar la distribución equitativa de fármacos. "Estos fondos y donaciones nos acercan un poco más a nuestro objetivo de empezar a vacunar a los trabajadores sanitarios y a las personas mayores en todos los países en los primeros 100 días de 2021. Los países del G7 han mostrado su liderazgo, pero necesitamos que todos los países den un paso adelante. Todavía nos enfrentamos a un déficit de al menos 22.900 millones de dólares para financiar completamente este mecanismo".