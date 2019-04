Obama se despide de su vicepresidente Joe Biden y de su equipo en un emotivo acto

"El mejor vicepresidente que ha tenido Estados Unidos, Joe Biden", dijo Barack Obama al referirse a su vicepresidente bromeando sobre su estrecha relación y se puso serio: "Tengo el honor de concederte el mayor honor civil de este país, la medalla presidencial de la libertad", añadió.

"Sé que ha salido del corazón del presidente"

Biden se dio la vuelta, pero no pudo ocultar la emoción. Siguió el discurso secándose las lágrimas. Ante su mujer, sus hijos y la familia Obama, recibió la medalla. "No merezco esto, pero sé que ha salido del corazón del presidente", agradeció Biden.

Biden, que perdió hace poco a un hijo por el cáncer, desveló que Obama le ofreció no sólo apoyo moral. "Me agarró por los hombros y me dijo: no vendas esa casa, te daré el dinero", desveló Biden.

Hace ocho años y medio que empezaron juntos el camino que ahora termina. El veterano senador aportaba experiencia y solidez al apasionado aspirante Obama. El tándem funcionó dos mandatos y Biden representó a Obama con lealtad. Ahora se llaman hermanos.