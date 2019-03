Obama asegura que los ataques aéreos a los yihadistas continuarán mientras "sea necesario"

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, aseguró que los ataques aéreos estadounidenses contra los yihadistas que están tomando el Kurdistán iraquí, en el norte del país, continuarán mientras sea necesario.

"Tenemos personas que viven en Estados Unidos sirviendo en Irak, incluyendo nuestra embajada en Bagdad, y haremos lo que sea necesario para proteger a nuestro pueblo", dijo el presidente en su mensaje semanal de los sábados.

Obama indicó que los ataques aéreos, a parte de tratar de proteger a los ciudadanos estadounidenses que se encuentran en Irak, también pretenden "ayudar a las fuerzas iraquíes a romper el asedio y rescatar" a las familias kurdas que están sufriendo las amenazas del Estado Islámico (EI).

"Los miles -tal vez decenas de miles- de hombres iraquíes, mujeres y niños que huyeron a la montaña morían de hambre y de sed. La comida y el agua que lanzamos desde el aire les ayudará a sobrevivir", agregó el mandatario en referencia a la operación de ayuda aérea paralela que autorizó junto a los bombardeos selectivos.

Asimismo, Obama reiteró que "no va a permitir" que Estados Unidos entre en otra guerra, pero insistió en que su Gobierno no puede "mirar hacia otro lado "mientras "un sinnúmero de personas inocentes se enfrentan a una masacre", y EE.UU. tiene "la capacidad de ayudar a evitarla".

Por otro lado, Obama, anunció que Francia y Reino Unido han acordado unirse a las operaciones de ayuda humanitaria, ante el asedio del grupo terrorista Estado Islámico sobre los ciudadanos que viven en el norte del país.

Obama ha asegurado que no permitirá a los yihadistas del Estado Islámico imponer un califato en Irak y Siria, aunque limitará la intervención militar de su país mientras los distintos grupos étnicos y religiosos locales no logren acuerdos para tener estabilidad a largo plazo.

En una entrevista en The New York Times, dedicada en gran parte a la situación en Oriente Medio, Obama subraya que Estados Unidos tiene "el interés estratégico de hacer retroceder al EI. No vamos a dejarles crear un califato en Siria e Irak, pero solo podemos hacerlo si sabemos que tenemos socios sobre el terreno que son capaces de llenar el hueco".