Nuevos vídeos de las lesiones de Yañez por el presunto maltrato del expresidente de Argentina Fernández

La ex primera dama argentina Fabiola Yañez presentó una denuncia contrael expresidente Alberto Fernández, en la que lo acusó de haber ejercido violencia física y psicológica durante su relación. Junto a la denuncia difundieron dos fotografías que muestran a Yañez con visibles moratones en el ojo y en la axila derecha y varios chats que mostraban una conversación entre ambos.

Recientemente, han salido a la luz desde Argentina nuevas imágenes de la supuesta agresión del expresidente de Argentina. Las conversaciones fueron descubiertas durante una investigación vinculada a un posible amaño de contratos firmados por el gobierno de Fernández. La secretaria del ex presidente confirmó que las fotos, enviadas por Yañez solicitando ayuda tras ser golpeada, fueron halladas en el teléfono móvil de la secretaria. Estas imágenes se añaden a las acusaciones previas y se suman a las ya divulgadas con anterioridad.

La denuncia por violencia de género fue presentada ante el juez Julián Ercolini, que, al recibir las pruebas presentadas por Yañez, decidió tomar medidas rápidamente para proteger a la presunta víctima. Entre las medidas cautelares dictadas se incluyen la prohibición de salida del país para Alberto Fernández y una orden de alejamiento con la que se le impide acercarse a menos de 500 metros del domicilio de la ex primera dama, además de un refuerzo de las medidas de seguridad para proteger a Yañez. Mientras tanto, se encuentra en Madrid junto a su hijo Francisco, lugar al que se trasladó tras su separación de Fernández. En cambio, el expresidente permanece en Buenos Aires, alojado en el apartamento de un amigo en el barrio de Puerto Madero.

Las conversaciones de WhatsApp

En los pantallazos de las conversaciones de WhatsApp que se difundieron, Fabiola Yañez le envió imágenes de sus lesiones a Alberto Fernández, lo que desencadenó una discusión en el chat. Durante el intercambio de palabras, Yañez le reprochó la violencia que habría estado sufriendo: "Todo el tiempo me golpeas. Es insólito. No puedo dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada, no hay explicación". Fernández, en respuesta, intentó restar importancia a lo sucedido, pidiéndole que dejara de discutir y que pidiéndole un encuentro en persona.

En otro mensaje, Yañez lo acusó de haberla golpeado durante tres días consecutivos: "Vienes golpeándome hace tres días seguidos". Fernández respondió afirmando que le costaba respirar y pidiéndole que parara. Finalmente, Yañez le recordó los moratones que le dejó al agarrarla de los brazos: "Y cuando me agarraste de los brazos, me dejaste moratones".

Comunicado de Alberto Fernández

Fernández negó las acusaciones en un comunicado publicado a través de la red social de X (anteriormente Twitter), afirmando que estas son falsas y que se limitará a presentar las pruebas ante la Justicia. El expresidente se enfrenta a la posibilidad de un juicio por delitos de lesiones leves y graves, agravados por violencia de género, sumado a abuso de poder y amenazas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com