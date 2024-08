La denuncia y fotos de Fabiola Yañez contra su exmarido, el expresidente argentino Alberto Fernández: "Golpeándome tres días"

La ex primera dama argentina Fabiola Yañez ha presentado una denuncia por violencia de género contra el expresidente Alberto Fernández, en la que lo acusa de haber ejercido violencia física y psicológica durante su relación. Tras la denuncia, se han difundido dos fotografías que muestran a Yáñez con visibles moratones en el ojo y en la axila derecha, aunque esta filtración no tiene el consentimiento de la víctima.

Tras una de las presuntas agresiones, Yanez habló con Fernández a través de WhatsApp y le envió las imágenes de las lesiones, lo que dio lugar a una fuerte discusión en el chat. En concreto, en estas conversaciones, la ex primera dama expresa su dolor por la violencia que habría venido sufriendo. "Esto no funciona así, todo el tiempo me golpeas. Es insólito. No puedo dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada, no hay explicación", escribía Yáñez a Fernández, según el contenido que se ha difundido posteriormente con pantallazos de la supuesta pelea, tal y como informa el medio argentino Infobae.

En otro de los mensajes, Yañez continuaba con su acusación: "Me vuelves a golpear. Estás loco". Fernández respondía tratando de minimizar la situación: "Pero deja de discutir. Al final terminamos peleados nosotros por todos los demás. Por favor. Ven". La conversación seguía con Yañez acusando a Fernández de haberla golpeado durante tres días seguidos: "Vienes golpeándome hace tres días seguidos". "Me cuesta respirar. Por favor, pará. Me siento muy mal", respondía el político argentino. Finalmente, Yañez le recordó los moratones que le dejó al agarrarla de los brazos: "Y cuando me agarraste de los brazos, me dejaste moratones".

Denuncia por violencia de género

La denuncia ha sido presentada este martes ante el juez Julián Ercolini, quien, al recibir las pruebas presentadas por Yañez, decidió tomar medidas inmediatas para proteger a la denunciante. Entre las medidas cautelares dictadas se incluyen la prohibición de salida del país para Fernández y una orden de restricción que le impide acercarse a menos de 500 metros del domicilio de su expareja. Asimismo, se han reforzado las medidas de seguridad para proteger a Yañez.

Tras la presentación de la denuncia y la difusión de las imágenes en los medios, Alberto Fernández hizo público un comunicado en su cuenta de X (anteriormente Twitter), en el que niega rotundamente las acusaciones. "La verdad de los hechos es otra. Solo voy a decir que es falso y que jamás ocurrió lo que ahora se me imputa", expresa el exmandatario. Además, añade que, por la integridad de sus hijos, de su persona y de la propia Fabiola Yañez, no realizará declaraciones públicas, sino que se limitará a presentar las pruebas y testimonios necesarios ante la Justicia para demostrar su versión de los hechos.

Mientras la polémica sigue creciendo, Yáñez se encuentra en Madrid junto a su hijo Francisco, donde se trasladó tras su separación de Fernández. Por su parte, el expresidente ha regresado a Buenos Aires, donde se aloja en el apartamento de un amigo en el barrio de Puerto Madero.

