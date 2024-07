Nuevas negociaciones de una tregua entre Israel y Hamás en Gaza

Los bombardeos son incesantes, a pesar de que el primer ministro, Benjamín Netanyahu, asegura que el alto el fuego podría estar más cerca. Ese será el centro de las conversaciones previstas mañana en Roma.

Las delegaciones mediadoras de Egipto, Qatar y Estados Unidos tienen previsto reunirse este domingo con el jefe de la Inteligencia israelí, David Barnea, para seguir con las negociaciones de una tregua en la Franja de Gaza. La reunión cuatripartita se celebrará "entre responsables egipcios con sus homólogos estadounidenses y cataríes, con la presencia del jefe de la Inteligencia israelí en la capital de Italia, Roma", indicó una fuente de alto rango que pidió el anonimato.

El encuentro se produce "en el marco de la continuación de los esfuerzos de los mediadores para alcanzar un alto el fuego en Gaza" y evaluar "los desarrollos" para un acuerdo.

Asimismo, afirmó que Egipto aseveró a todas las partes participantes en la reunión de Roma su "insistencia en alcanzar una fórmula para garantizar la libertad del movimiento de los ciudadanos en Gaza y la retirada completa" de Israel del paso fronterizo de Rafah.

Harris transmite su apoyo a Netanyahu

La reunión se produce en un momento de presión contra Israel por parte de su gran aliado, Estados Unidos, después de que la vicepresidenta estadounidense y candidata, Kamala Harris, dijera tras reunirse con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que llegó la hora de poner fin a la guerra de Gaza con un acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes.

La vicepresidenta se reunió para transmitirle su apoyo a Hamás al tiempo que le ha mostrado su preocupación por el "sufrimiento humano" que viven los palestinos en la Franja como consecuencia de los ataques israelíes. "Acabo de mantener una reunión franca y constructiva con el primer ministro Netanyahu. Le he dicho que siempre me aseguraré de que Israel pueda defenderse, siempre he tenido un compromiso inquebrantable con la existencia del Estado de Israel, con su seguridad y con el pueblo de Israel", ha expresado.

En ese sentido, recuerda que "Hamás es un régimen brutal" que "masacró" a 1.200 personas en los ataques de octubre cuando además "cometió horribles actos de violencia sexual" y secuestró a unas 240 personas, entre ellos ciudadanos estadounidenses que siguen cautivos en la Franja.

"También he expresado al primer ministro mi profunda preocupación por la magnitud del sufrimiento humano en Gaza, incluida la muerte de demasiados civiles inocentes. Y he dejado clara mi preocupación por la grave situación humanitaria que se vive allí, con más de dos millones de personas que se enfrentan a altos niveles de inseguridad alimentaria, y medio millón de personas que se enfrentan a niveles catastróficos de inseguridad alimentaria aguda", ha añadido.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com