Las nuevas imágenes del asalto al Capitolio siembran dudas sobre la seguridad del edificio

Las nuevas imágenes de la actuación de la policía durante el asalto al Capitolio siembran dudas sobre si el edificio estaba protegido el día del asalto. Sobre todo, cuando la convocatoria de los 'trumpistas' estaba anunciada desde días antes.

En la nueva imagen se ve como los agentes policiales abandonan el edificio Capitolio derrotados, mientras los manifestantes le hacen pasillo. "Os hacemos pasillo para que os vayáis", expresaban algunos simpatizantes de Donald Trump.

Antena 3 noticias se ha puesto en contacto con la policía del Capitolio pero no ha habido respuesta a esta sorprendente salida. Se puede ver que el dispositivo policial es el de un día normal, los agentes no tenían equipo ni respaldo, no había una preparación especial a pesar de la manifestación de los seguidores de Trump y la celebración de la reunión que certificaría el resultado electoral del pasado 20 de noviembre, donde el demócrata Joe Biden venció frente a Donald Trump.

Pero se les ha ido de la manos. El jefe de policía del Capitolio pide ayuda a la Guardia Nacional y se la niegan. Días antes, el jefe de policía del Congreso de Estados Unidos no había oído las advertencias del Pentágono acerca de los posibles altercados que podían ocurrir ese día.

Se cree que los agentes policiales subestimaron las amenazas de los seguidores de Trump creyendo que no representaban un riesgo de seguridad significativo. Así lo reconocían fuentes policiales al 'Wall Street Journal'.

El jefe de la policía del Capitolio ha presentado su dimisión después de los hechos ocurridos y a pocos días de la toma de posesión del nuevo presidente, Biden. La posibilidad de un segundo ataque amenaza la investidura y la seguridad de Joe Biden es prioridad nacional.