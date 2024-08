El padrastro de Matthew Perry habla tras la detención de 5 personas por la muerte del actor: "Esperamos que sean llevados ante la ley"

Hace tan solo unos días, el pasado 15 de agosto, se conocía la noticia de la detención de cinco personas en California en relación con la muerte del actor Matthew Perry, quien falleció por una sobredosis de ketamina. Los detenidos son el asistente personal de Matthew Perry, Kenneth Iwamasa, quien lo encontró muerto, además de un médico, entre otros. "Fuentes policiales nos dicen que la ketamina que ingirió Perry no estaba prescrita legalmente", publicaba 'TMZ', hechos por los que este médico habría sido arrestado, junto con varios narcotraficantes "que ayudaron a organizar y entregar ketamina a Perry", según dicho medio.

Ahora, ha llegado el turno de la familia del actor, que se ha pronunciado públicamente. El padrastro de Matthew Perry, Keith Morrison, ofrecía un comunicado oficial en nombre de la familia a los medios de comunicación mediante NBC News, donde manifestaban haber encontrado algo de consuelo entre el dolor de la pérdida. "Estábamos y todavía estamos desconsolados por la muerte de Matthew. Pero ha sido reconfortante saber que las autoridades han tomado su caso muy en serio", destacaba el periodista estadounidense.

Keith Morrison también señalaba esperar que las autoridades lleven a cabo el proceso adecuado para localizar a los responsables y conseguir que se haga justicia sobre el fallecimiento de Matthew Perry. "Esperamos que el proceso de justicia siga su curso y que aquellos responsables sean llevados ante la ley", terminaba el padrastro de Matthew Perry en el comunicado.

El asistente de Matthew Perry, entre los sospechosos

Entre los detenidos por la muerte del actor de 'Friends' se encuentran Kenneth Iwamasa, el asistente personal de Matthew Perry, a quien se le ha acusado de conspirar para administrarle ketamina a cambio de dinero junto a los médicos Mark Chávez y Salvador Plascencia, y Jasveen Sangha, conocida como 'la Reina de la Ketamina'". En este caso también se encontraría involucrado Erik Fleming, amigo cercano del actor.

El actor de 54 años fue localizado muerto el pasado día 28 de octubre de 2023 en su piscina en Los Ángeles. A eso de las 16:00 horas, las autoridades acudieron a su domicilio y fue cuando lo encontraron inconsciente. "No había señales de ningún hecho delictivo", aseguraron fuentes del Departamento de Policía de Los Ángeles encargado de "robos y homicidios".

Los resultados de la autopsia reseñan que Matthew Perry murió "accidentalmente" tras consumir ketamina. "La causa de la muerte de Matthew Langford Perry fueron los efectos agudos de la ketamina", afirmó el Departamento Médico Forense de Los Ángeles.

"Los factores que contribuyeron a la muerte de Perry incluyen ahogamiento, enfermedad de las arterias coronarias y los efectos de la buprenorfina. La forma de muerte es accidente", señalaba la autopsia, además de que "con los altos niveles de ketamina encontrados en sus muestras de sangre 'post mortem', los principales efectos letales serían tanto la sobreestimulación cardiovascular como la depresión respiratoria", precisó en su momento la CNN.

'Friends'

Fue gracias a 'Friends' que Perry alcanzó su gran popularidad, una serie que todo el mundo conoce y que coprotagonizó con Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer a lo largo de diez temporadas, entre los años 1994 y 2004.

También hizo sus apariciones en otras muchas series y películas como 'Boys Will Be Boys', 'Growing Pains', 'Silver Spoons', 'Charles in Charge', 'Sydney', 'Beverly Hills, 90210', 'Home Free', 'Ally McBeal' o 'The West Wing', 'Fools Rush In', 'The Whole Nine Yards', 'Three to Tango', 'The Kid', '17 Again' o 'Getting In', entre otros.

