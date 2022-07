Una niña de Arizona muere de anemia tras contagiarse de piojos y acusan a su madre y abuela de asesinato

La grave infestación de piojos que también trajo consigo desnutrición, ha acabado con la vida de una niña de nueve años en el municipio de Tucson, en Arizona. Los hechos sucedieron en marzo y la madre y la abuela de la joven están acusadas de asesinato. Ambas fueron arrestadas por un delito de maltrato infantil.

La niña tenía dos hermanos, quienes también se encontraban infestados y habían sido descuidados por la madre y por la abuela, quien estaba jubilada y se encargaba del cuidado de los niños cuando la madre se encontraba trabajando. La abuela aseguró que, debido al estado de salud de su nieta, era imposible llevar a la menor a urgencias y por eso le dio un antiinflamatorio.

La autopsia de la menor reveló que también sufría una necrosis hepática, falta de hierro y líquido en los pulmones. Por eso, ahora las autoridades también han acusado a ambas mujeres de asesinato en primer grado. Los agentes descubrieron al llegar la cara de la niña llena de piojos. La cantidad de insectos era abundante y sorprendente.

¿Cómo sucedieron los hechos?

Según The New York Post y Arizona Daily Star, la joven falleció el pasado 22 de marzo. Tras lo sucedido, la madre afirmó que la pequeña sufría anemia y había estado muy enferma, por lo que pensaba que estaba dormida cuando llegó a casa y la vio tumbada. La policía comprobó que había enviado un mensaje a su novio un día antes, el 21 de marzo. En ese texto le explicó la situación, así como que la abuela le había pedido comprobar si la niña se estaba muriendo. Su pareja le dijo de trasladarla a un centro médico, pero por segunda vez la madre no lo hizo, según revela la investigación policial.

Llamó al 911 para avisar de lo ocurrido, pero los servicios de emergencia no pudieron hacer nada por su vida. Uno de los hermanos mayores dijo a los investigadores que su madre había intentado tratar la infestación con un enjuague bucal.

La investigación policial también ha descubierto una serie de mensajes donde la abuela se quejaba de tener que hacerse cargo de la situación. Según los mensajes, los hermanos no ayudaban y la madre de la niña fallecida anteponía a su novio al cuidado de sus hijos.