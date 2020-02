Una niña de 5 años evita que secuestren a su hermana de 3 en Bogotá

Más información Rescatan a un bebé de ocho meses tras una avalancha de lodo en Colombia

Una niña, de 5 años, evita que secuestren a su hermana pequeña, de 3 años. Los hechos han ocurrido en Bogotá cuando la madre caminaba con sus hijas por la calle.

Una cámara grabó lo sucedido en el barrio Venecia, al sur de la capital colombiana. La niña de 5 años consiguió traer hacia el lugar de los hechos a varias personas para que ayudasen a su madre, quien luchaba contra el secuestrador.

"Venía camino a entregar a mis hijas a la casa paterna, las dos niñas iban de mi mano cuando de repente un tipo en bicicleta me intercepta por detrás, me tapa la boca y me dice al oído: "entrégueme la niña", explica la madre de ambas.

"Mis hijas no quieren salir a la calle, tienen pesadillas, es terrible"

Al final, el secuestrador fue capturado. Sin embargo, la madre afirma que están pasando por un nivel de estrés muy alto. "Mis hijas no quieren salir a la calle, tienen pesadillas, es terrible. No hemos tenido apoyo psicológico", manifiesta.