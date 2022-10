"Nadie jode a Biden": La enigmática pillada al presidente de Estados Unidos en Florida

La figura de Joe Biden está dando mucho de qué hablar desde que llegase a la presidencia de Estados Unidos el 20 de enero de 2021. Desde entonces, le hemos visto sufrir lapsus, enfrentarse a periodistas y, como en este último caso, soltar frases de lo más llamativas que, por desgracia para él, han sido captadas por un micrófono abierto.

Polémicas palabras de Biden

El último momento de este estilo que nos ha dejado Biden ha sido este mismo miércoles, en su visita a Fort Myers Beach, una de las localidades de Florida que se ha visto más afectada por el terrible huracán 'Ian'. En esa visita, el demócrata ha tenido una charla con el alcalde del pueblo, Ray Murphy.

Tras hablar con la prensa, se ha acercado a Murphy y, a micrófono abierto, le ha instado a mantener "la confianza" frente a esta dramática situación. "Y, por cierto, usted se crio del mismo moyo que yo", le ha dicho, para luego añadir las polémicas palabras "No one fucks with Biden" ("Nadie jode a Joe Biden", en inglés).

Unas palabras que han llamado mucho la atención pero que no han sorprendido al propio alcalde de Fort Myers Beach, quien le ha respondido, dándole la razón. "Uno no discute con sus hermanos fuera de casa", concluía el presidente, aparentemente sin saber que todo había sido grabado por los micrófonos.

El presidente estadounidense, cuestionado

Por ahora, se desconoce el motivo de estas palabras, aunque muchos apuntan a que podrían ir dirigidas a Ron DeSantis, uno de los políticos del Partido Republicano que están en contra de Joe Biden y que estaba en ese preciso acto.

Al presidente norteamericano se le cuestiona por este tipo de declaraciones y, además, por sus continuos y preocupantes lapsus. El último de ellos, la semana pasada, cuando en un acto preguntó dónde estaba una congresista que había fallecido el pasado mes de agosto. En noviembre, Biden cumplirá 80 años.