Una mujer tortura durante meses a su novio y se libra de la cárcel: no le dejaba comer y dormía en el suelo

Gareth Jones ha criticado la sentencia de su exnovia, Sarah Rigby, de 41 años, quien logró evitar la cárcel a pesar de haberlo sometido a un prolongado abuso físico y psicológico. Según Jones, si Rigby hubiera sido un hombre, la sentencia habría sido mucho más severa.

Rigby sometió a Jones a una serie de maltratos, obligándolo a comer solo ensalada y consumir pasta de dientes y enjuague bucal, bajo la falsa creencia de que era gordo, calvo y tenía halitosis. Además, le impedía ducharse o usar el baño en su propia casa y le obligaba a dormir en el suelo sin edredón como castigo.

El abuso no terminó ahí; Rigby también le impedía ver a familiares y amigos y le negaba comida si no cumplía sus órdenes. Jones, quien gastó hasta 40.000 libras esterlinas en regalos y alquiler para Rigby, nunca recibió una llave de la propiedad ni se le permitió quedarse allí solo.

A pesar de la gravedad de sus acciones, Rigby ha sido condenada a 20 meses de prisión aunque no entrará en prisión, y se le impuso una orden de alejamiento de cinco años.

Jones, sin embargo, siente que esta sentencia es insuficiente. "Si fuera un hombre, entonces probablemente el resultado sería completamente diferente. Creo que demuestra que, si eres un abusador de mujeres y cometes tales atrocidades, especialmente lo que yo experimenté, en esencia aún puedes salirte con la tuya", dijo Jones a ITV News.

Todo comenzó con un "bombardeo de amor"

Jones relató cómo el abuso comenzó con un "bombardeo de amor" que pronto se convirtió en control y maltrato. "Me puse tan nervioso por comer cualquier cosa por miedo a que si volvía, me decían que olía a cebolla o ajo en el aliento. Me asusté tanto que en realidad no comí nada cuando estaba con mis padres. Todavía me obligaban a beber enjuague bucal y comer pasta de dientes", explicó.

En un incidente particularmente violento, Rigby arañó profundamente el brazo de Jones en una tienda de Harrods, exigiendo que le comprara algo caro. "Me dijeron: 'No saldremos de esta tienda hasta que me compres algo caro'".

Jones expresó su preocupación por el precedente que establece este caso y subrayó la importancia de cambiar la narrativa sobre el abuso. "Creo que es importante tener en cuenta que no siempre es el hombre el perpetrador, y que estas cosas pueden suceder y suceden ahí fuera", afirmó.

Reflexionando sobre su experiencia, Jones dijo: "Pensé que probablemente si me hubiera quedado [en la relación] por más tiempo, las cosas habrían terminado mucho peor para mí". Cuando se le preguntó por qué seguía en la relación, respondió: "Se convierte en algo normal para ti".

La crítica de Jones a la sentencia de Rigby ha reavivado el debate sobre la equidad en el sistema judicial y la necesidad de reconocer y abordar adecuadamente todas las formas de abuso doméstico, independientemente del género del perpetrador.

