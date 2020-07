Una mujer de El Salvador pierde a cinco familiares en dos meses por culpa del coronavirus

Raquel Barrera es una mujer salvadoreña de 28 años a quien la crisis del coronavirus ha castigado con dureza. La mujer ha asegurado que, en cuestión de dos meses, su padre, su madre y tres de sus diez hermanos han fallecido a causa de la pandemia, según afirma la agencia AFP.

El coronavirus atrapó a 23 miembros de la familia Barrera, incluyendo niños y mujeres embarazadas. Según relata esta agencia de noticias, el primero en fallecer fue su padre, Felix Barrera, quien perdió la vida el pasado 28 de mayo a los 80 años de edad. Tras el padre de familia, falleció su madre, quien perdió la vida dos días después a los 69 años de edad. Y posteriormente, fallecieron sus hermanos Jesús, de 52 años, Joaquín Antonio, de 42, y Carlos Humberto, de 40, que no superaron su lucha personal contra el virus.

"De mis hermano, yo sentía que la vida no podía ser así porque eran unas personas jóvenes y fue un golpe bien duro saber que primero fue uno y, de ahí, el otro y ya, de últimas, ha sido el otro. Ha sido bastante duro", explica.

La mujer de uno de los hermanos fallecidos de Raquel Barrera ha revelado que ella fue la única que se hizo la prueba del coronavirus: "No sé si mis hijos se habían enfermado. Dios sabe si se enfermaron y salimos adelante porque yo salí enferma y la casa es 'chiquita'. Estábamos todos juntos ahí. Solo a mí me hicieron la prueba, a ellos no", asegura.

Raquel ha denunciado que los responsables de salud de la zona en la que viven fueron anunciando, por todo el vecindario, que la familia estaba infectada. Por este motivo, sufrieron la discriminación de todos sus vecinos. También, ha explicado que, a falta de medicamentos, la familia ha superado la enfermedad con té de jengibre, limón, manzanilla y cebolla morada licuada con miel de abeja.

El Salvador registra 15.035 contagios de coronavirus, de los que 6.849 son casos activos, y 408 fallecidos. Además, 7.778 personas han sido dadas de alta.