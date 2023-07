Una mujer pensó que sufría estrés, pero le diagnosticaron 24 horas de vida

Una mujer recibió la sorpresa de su vida cuando los médicos le dijeron que solo le quedaban 24 horas de vida. Victoria Danson, de 33 años, creía que sus síntomas de salud se debían al estrés.

Comenzó a experimentar episodios frecuentes de dolor abdominal "insoportable", junto con fatiga constante. La mujer asumió que su estilo de vida ocupado estaba afectando a su cuerpo, por lo que decidió buscar consejo médico.

Danson explica que al principio le diagnosticaron el síndrome del intestino irritable y, un año después, la enfermedad de Crohn, una afección intestinal inflamatoria. Sin embargo, la mujer continuó empeorando.

Absceso en el abdomen

Victoria Danson fue llevada al hospital de urgencia, donde se encontró un absceso en el abdomen. Este estaba causado por una sepsis potencialmente mortal, lo que le dio solo 24 horas de vida.

Ante la situación, la mujer comparte la experiencia de educar a las personas sobre la enfermedad "invisible" que ha trastornado su vida. "Se estaba apoderando rápidamente de mi cuerpo, ya que la infección en el absceso se estaba propagando rápidamente", ha explicado a 'NeedToKnow.co.uk'.

"Mi médico me aconsejó que si no me lo quitaba en ese momento, no habría sobrevivido otras 24 horas. Me dijo que el absceso estaba sobre mis ovarios y que existía la posibilidad de que reventara, lo que me dejaría infértil", explicó.

La joven fue llevada de urgencia a una cirugía, donde le extirparon 18 pulgadas de su intestino y se le colocó un estoma de doble cilindro junto con una bolsa de ileostomía para ayudar a drenar los desechos.

"Esa cirugía ha mejorado mi calidad de vida, pero la enfermedad de Crohn está de regreso en mi intestino delgado, por lo que todavía me falta mucho para recuperarme y necesitaré otra cirugía", ha concluido.