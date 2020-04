Una mujer da a luz en coma para salvar a su bebé del coronavirus

La historia de Angela Primachenko es una de esas que a todos nos sacan una sonrisa en tiempos tan difíciles como el que vive el planeta por el coronavirus.

Esta mujer estadounidense contrajo el coronavirus en marzo cuando estaba en la semana 33 de su embarazo, según revela el diario americano ‘Today’. Fue hospitalizada y tuvieron que inducirle un coma para que diera a luz y que su vida y la de su hija no corrieran peligro.

La mujer pasó 11 días intubada y, afortunadamente, su hija Ava nació el 1 de abril libre de coronavirus. Sin embargo, no pudo reencontrarse con ella hasta que superar la enfermedad: “Todavía no he tenido la oportunidad de conocer a mi pequeña Ava”, indicó en una publicación de Intagram.

Ava tuvo que pasar un tiempo en la Unidad de Cuidados Intensivos de Neonatos pero eso no le impidió reencontrarse con su madre cuando esta superó la enfermedad: “¡Llorando ahora mismo! ¡Estoy libre de coronavirus! ¡Y sosteniendo a mi bebé en mis manos!”, aseguró en Instagram.

Una experiencia que le habrá marcado para toda la vida: “Las últimas semanas han estado llenas de tantos cambios inesperados en mi vida y siento que puedo escribir una novela. Pero por esta noche solo escribiré que la vida es buena y encontremos lo bueno en todos los días”, afirma.