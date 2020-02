Kevin Freshwater es un cómico británico que se dedica a colgar en sus redes sociales vídeos en los que coge aleatoriamente a personas que pasean por la calle y les pide que continúen la canción que él está cantando.

Normalmente no destacan por sus voces o su desparpajo. No ha sido el caso de Charlotte Awbery. El humorista le pidió que continuara cantando la canción 'Shallow' de Bradley Cooper y Lady Gaga. La mujer, lejos de cortarse, hizo gala de su prodigiosa voz y dejó mudo, literalmente, al humorista. "Me quedé impresionado y sin palabras", declaró al periódico 'Today'.

Ante tal descubrimiento, las redes sociales han encontrado a la pasajera de la prodigiosa voz. Se trata de una cantante profesional y compositora. En su cuenta de Instagram publica vídeos cantando temas.