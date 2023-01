Mueren 8 personas durante un tiroteo en un cumpleaños en Sudáfrica

Tragedia en una fiesta de cumpleaños en Gqeberha, provincia de Cabo Oriental, Sudáfrica. Al menos ocho personas han muerto, entre ellos, el dueño de la casa, y otras tres resultaron heridas en un tiroteo.

Dos hombres armados entraron por la noche en una vivienda de la localidad y empezaron a disparar a los invitados a la fiesta. Las autoridades habían informado en un principio de la muerte de siete personas. Sin embargo, una de las víctimas ha sucumbido a sus heridas tras ser trasladada al hospital.

Se ha iniciado una persecución de los sospechosos de este crimen y se ha abierto una investigación sobre las circunstancias del ataque durante un cumpleaños, según informa el portavoz de la Policía provincial, el coronel Priscilla Naidu.

De momento, no hay ninguna detención: "No se han realizado arrestos en esta etapa y aún no se han establecido las identidades de los fallecidos y heridos", ha expresado el policía Naidu, tal y como recoge el portal sudafricano IOL.