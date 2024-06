Muere el youtuber Ben Potter, conocido como 'Comicstorian', tras un "desafortunado accidente"

La estrella de YouTube Ben Potter, de 40 años, a quien se le conoce como 'Comicstorian', ha muerto. Ha sido su propia esposa quien ha anunciado la noticia, ocurrida tras un "desafortunado accidente". Nathalie Potter comunicaba: "Hace dos días, el 8 de junio, mi marido, Ben Potter, murió en un desafortunado accidente". "Para muchos de ustedes, él era un Comictorian, que expresaba historias de una variedad de medios diferentes. Para sus seres queridos, era una de las mejores y más solidarias personas que cualquiera podría esperar. Como esposo, hijo, hermano, amigo o incluso simplemente como un extraño, Ben era cariñoso y genuino", expresaba.

"Él es mi mundo"

"Era alguien que escuchaba y dedicaba tiempo a las personas que amaba. Haría todo lo posible para hacer reír a todos y asegurarse de que estuvieran bien. Él era nuestra roca y tranquilizaba a sus seres queridos cuando lo necesitaban. Él es mi mundo y necesito tiempo para estar con amigos y familiares".

"Hay muchas cosas en las que necesito resolver, pero primero necesito hacer el duelo. Le pido que respete mi privacidad así como la privacidad de los demás. Ahora mismo mi prioridad es preservar todo lo que él construyó y no tengo planes más allá de eso. Su canal fue uno de sus mayores logros y, aunque todos necesitamos tiempo para lamentar su pérdida, sé que ella no quería que terminara así. Ben ha pasado más de 10 años difundiendo su amor y aprecio por su hobby. Gracias a su amor por las historias interesantes y los personajes bien escritos, comenzó su carrera en YouTube. Mi equipo y yo queremos mantenerlo", comunicaba.

De esta forma, explica que "para honrarlo continuando contando grandes historias de grandes personas, además de mantener viva la memoria de nuestros superhéroes. Nos apoyamos en todo lo que queremos hacer y no pararé ahora", sentenciaba Nathalie Potter. La emotiva publicación en redes sociales se llenó rápidamente de amor y mensajes de apoyo con los que los allegados y conocidos le mostraban su cariño.

Entre las reacciones, la del rapero, actor e hijo estadounidense de Ice Cube O’Shea Jackson Jr, quien escribió: "Todavía me estoy tomando un descanso de Twitter por motivos personales. Pero con la noticia que acabo de recibir, tengo que volver y decir algo. Descanse en paz para Komiktorian. Me duele el corazón escuchar esta noticia. Uno de mis seguidores favoritos en YouTube, muchas gracias por tu trabajo, soy un gran fan. Oraciones por sus seres queridos. Larga vida a Ben Potter. Ustedes estarán bien. Abraza fuerte a tus seres queridos. Espero verlos a todos pronto".

El influencer Hassan Khadair también comentaba que "no hay palabras para describir lo devastadora que es esta pérdida. Ben es mi YouTuber favorito, mi compañero de trabajo más caótico, mi mentor y uno de los mejores amigos que he tenido. Me llevaré a @Comictorian conmigo para siempre". Por su parte, el escritor de cómics Scott Snyder dijo: "estoy muy conmocionado y profundamente entristecido al escuchar esto".

La carrera de Potter

La carrera de Potter ha tenido una duración de más de 10 años en YouTube, donde creó cómics en audio y hablaba sobre los universos Marvel y DC con sus tres millones de suscriptores. Su vídeo más popular es de hace seis años y ha sido visto más de 20 millones de veces. Además, tiene 3,6 millones de me gusta en su cuenta de TikTok.

