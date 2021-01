Muere Yatziri, la niña de 7 años que pidió a los médicos que la dejaran morir tras sufrir maltrato y abusos sexuales de su familia

El caso de Yatziri conmocionó al mundo. La pequeña ingresó en el Hospital General de Zona, México, tras ser maltratada y abusada sexualmente por varios miembros de su familia. La niña de 7 años llegó a decir a los médicos que quería morirse: "No me curen, no quiero volver con mis padres para que me sigan pegando".

Los agentes mexicanos comenzaron entonces una investigación que dio paso a la detención de sus padres y su madrastra por maltrato. Además, su tío fue acusado de abusar sexualmente de la pequeña. Actualmente se encuentra prófugo.

Yatziri ya había ingresado en otras ocasiones incluso con quemaduras que obligaron a los médicos a realizarle un injerto. Después de cerca de cuatro meses en la Unidad de Cuidados Intensivos terminó falleciendo el pasado 28 de diciembre.

La pequeña había perdido un pulmón y tenía hemorragias internas en el estómago como resultado de los fuertes golpes recibidos durante años por parte de sus maltratadores. Finalmente la mexicana murió debido a un fallo multiorgánico.

El gobierno de la Puebla informó de la triste noticia en sus redes sociales. Lo hizo mediante un comunicado en el que avisaba que "los actos ocurridos con la menor no quedarán impunes".