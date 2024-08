Muere un turista y otros dos desaparecen tras derrumbarse una cueva en un glaciar en Islandia

Un terrible accidente a ocurrido en el sureste de Islandia. Un turista ha muerto, otro ha resultado herido y dos están desaparecidos tras colapsar el domingo una cueva en el glaciar de Breiðamerkurjökull. Así lo han asegurado las autoridades de este país nórdico.

Acompañados de un guía, un grupo de 25 personas estaba participando en una visita organizada al glaciar cuando se produjo el accidente. La cueva se derrumbó y una persona, de cuya nacionalidad no se ha informado, murió en el acto. Otra resultó herida y fue transportada en helicóptero a un hospital de Reikiavik, donde se encuentra estable, según la televisión pública Rúv.

"Cuatro personas quedaron atrapadas bajo el hielo, dos ya han sido rescatadas del hielo y están gravemente heridas", indicó en un comunicado la policía de Sudurland. "Continúa la búsqueda de las otras dos personas atrapadas en la cueva de hielo", explicó el cuerpo.

Según medios islandeses, los guardacostas desplegaron dos helicópteros en la zona, adonde también acudieron policías y ambulancias. Un centenar de personas participaron en las tareas de rescate, pero estas fueron suspendidas anoche de forma temporal debido a las difíciles condiciones, explicó la policía islandesa.

El glaciar de Breiðamerkurjökull, cerca de la laguna glaciar Jokulsarlon, es uno de los destinos turísticos más populares de Islandia. Forma parte del parque nacional Vatnajökull, que incluye el glaciar del mismo nombre -uno de los más grandes de Europa- y es una de las zonas más visitadas de esta isla volcánica del Atlántico norte. En este sentido, es un atractivo turístico cada vez más popular recorrer las cuevas de hielo formadas por el agua del glaciar. Para hacerse una idea de la complejidad de la ruta: el inicio no es accesible ni siquiera con un todoterreno normal.

Primera española en ascender un glaciar desconocido

Son muchas las personas que encuentran atractiva la exploración de glaciares. Un ejemplo de ello es la española Raquel García, natural de Cantabria, que el pasado mes de mayo logró ascender el glaciar tropical más extenso del mundo, el Quelccaya, situado en la Cordillera de los Andes (Perú).

Este glaciar se encuentra a una altitud de 5.700 metros. Raquel se superó a sí misma. Estuvo 16 días haciendo frente a grandes obstáculos tales como grietas con grandes profundidades, condiciones climáticas extremas, climatización..."En los últimos metros me tenía que arrastrar de la cuerda porque no podía más, me quede sin fuerzas. Llevaba los bastones en las manos y se me caían...", comentaba. Pero finalmente, lo logró.

Orgullosa y emocionada por ascender un glaciar apenas conocido, la propia aventurera aprovechó para reivindicar que estos bellos paisajes están en riesgo de desaparecer debido al cambio climático. Ella insiste en la importancia de proteger los recursos naturales y actuar frente al cambio climático. "Ni siquiera la gente que hace montaña lo conocía (el glaciar). Probablemente dentro de 30 años este desaparezca'', lamentaba.

