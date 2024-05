Raquel García, la primera española en ascender un "desconocido" glaciar de una altitud de 5.700 metros

Raquel García, de Cantabria, ha logrado lo imposible: ascender el glaciar tropical más extenso del mundo, el Quelccaya, situado en la Cordillera de los Andes, Perú.

Este glaciar se encuentra a una altitud de 5.700 metros y es un reto denominado por su mismo nombre, 'Quelccaya', que ya es un desafío deportivo de lo más impresionante y que está a la altura de unos pocos.

"En los últimos metros me tenía que arrastrar de la cuerda porque no podía más, me quede sin fuerzas. Llevaba los bastones en las manos y se me caían..."'