Muere repentinamente el cantante Jake Flint tan solo unas horas después de su boda

El cantante Jake Flint ha fallecido de forma repentina a la edad de 37 años. Su muerte de produjo el pasado sábado, horas después de haber celebrado su boda junto a Brenda Flint. Por lo visto, se desconocen las causas de su muerte, aunque se sabe que el estadounidense falleció mientras dormía.

Con el mensaje de "no entiendo", su viuda ha mostrado su dolor por la terrible y repentina muerte de Jake Flint: “Deberíamos estar revisando las fotos, pero estoy eligiendo el traje para enterrar a mi marido”. A las condolencias por su muerte también se han sumado personajes como el músico Mike Hosty, que actuó el pasado sábado en la boda del cantante y recordó que Flint tenía "un gran corazón". En un mensaje publicado a través de redes sociales, Brenda Flint ha añadido: "Mi corazón se ha ido y realmente necesito que regrese. Lo necesito aquí”.

La exmanager y amiga de Flint, Brenda Cline, también rindió homenaje al difunto y señaló que ella "lo amaba como a un hijo". Además, anunciaba en redes sociales que falleció cuando se disponía a emprender nuevos proyectos.

¿Cómo era su trayectoria?

Según Entertainment Weekly, Jake Flint lanzó cuatro álbumes de estudio en su carrera, comenzando con su disco de 2016 llamado 'I'm Not OK'. Además, fue nombrado artista emergente del año en los 'We Are Tulsa Music Awards' en 2018. Era conocido por éxitos como 'Hurry Up and Wait', 'Long Road Back Home' o 'What's Your Name?'.

Actualmente, el cantante de country estadounidense estaba en marcha y a punto de iniciar nuevos proyectos. Jake tenía programado para el 2 de diciembre el comienzo de una serie de espectáculos en Oklahoma y Arkansas que se habrían alargado hasta mayo de 2023.