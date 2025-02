Muere una niña de 4 años tras ser tiroteada por un grupo de sicarios

Una niña de cuatro años murió este pasado sábado en Bogotá, Colombia, tras sufrir un tiroteo en el coche en el que se encontraba con su madre y su hermano de dos años por parte de cuatro sicarios. Según recoge el diario colombiano 'El Tiempo', los tres fueron alcanzados por los disparos; tanto la madre como la hermana permanecen ingresados con pronóstico reservado.

El subcomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el coronel William Lara, ha pedido colaboración a posibles testigos para poder aclarar lo ocurrido. "A través de la línea de emergencias 123, recibimos el reporte de la comunidad sobre un ataque con arma de fuego en el barrio El Tejar", ha explicado Lara. Inmediatamente acudió una patrulla al lugar y realizó el traslado de las víctimas al hospital.

Bebé muerta en Colombia

Hace unos meses, una bebé de un año murió tras recibir una inyección en una drogueríaen la localidad de Valledupar, ciudad al norte de Colombia. Los padres de la niña la llevaron a este lugar el 17 de noviembre después de que la niña sufriera problemas respiratorios, según informó el medio local 'El Pilón'. Una vez allí, la atendió una enfermera que le explicó un medicamento sin, presuntamente, el conocimiento de sus padres.

"Yo fui a la droguería a preguntar a la muchacha porque mi hija estaba apretada y no podía expulsar la flema y yo le pregunté que me vendiera un medicamento, un jarabe, y me hizo pasar hasta el fondo de la droguería, donde tiene una camilla y tiene unos accesorios. "Ahí le aplicó una ampolla a mi hija e inmediatamente mi hija quedó sin signos vitales", explicó el padre al citado medio.

En un primer momento, los padres pensaron que la pequeña se había quedado dormida, pero a los pocos minutos empezaron a preocuparse al observar su tono de piel. A pesar de que la trasladaron rápidamente a una clínica médica, los sanitarios solo pudieron confirmar su fallecimiento.

Tras aquello, el padre volvió al establecimiento para obtener explicaciones por parte de la enfermera sobre lo que pudo sucederle a la menor: "Traté de hablar con ella ayer, pero me salió con un poco de grosería y hasta se iba a ir y trajo el abogado de ella", recoge 'El Pilón'. "Yo pido justicia para mi hija, para que no le vuelva a pasar esto a ninguna otra persona", denunciaba el padre.

