Muere Nara Almeida, la modelo que relató su lucha contra el cáncer en las redes sociales

La modelo Nara Almeida, un ejemplo por su lucha contra el cáncer, ha fallecido este lunes, según ha relatado su pareja en una publicación en Instagram.

"Desafortunadamente Nara falleció anoche. Después de tanta lucha, mi voluntad era tenerla para siempre, pero ella merecía descansar. Su muerte deja un vacío enorme en mi corazón, pero ella va a vivir para siempre dentro de mí, siempre será mi inspiración, haciéndome ver el mundo de una manera mejor. Estoy seguro de que va a seguir transmitiendo su fuerza a mucha gente porque ese era su objetivo. Descansa en paz, mi amor", decía el joven en una publicación en la que acompañaba una fotografía de ambos.

La modelo de 24 años fue diagnosticada de un cáncer en el estómago, según explicaba ella misma en las redes sociales. Diez meses después de conocer esa mala noticia, su vida se apagó, pero dejó un legado muy importante pues durante todo este tiempo, sus seguidores fueron testigos de su lucha personal contra esta enfermedad.

Al enterarse de que estaba enferma de cáncer, la joven decidió que su compartir con sus seguidores en las redes fotografías de su vida diaria para normalizar su enfermedad. Con fotografías de sus visitas al hospital, cicatrices, botes de suero o tubos en la cara, la modelo mostraba la otra cara de esta realidad.

En abril, Nara explicaba en una publicación que en ese momento comenzaba una nueva fase en su lucha contra el cáncer. "¡Finalmente voy a tomar la primera dosis de inmunoterapia! Después de muchos exámenes y preparación mis médicos han encontrado un medicamento que me hará realmente bien y tengo la oportunidad de salvar mi vida. Como muchos sabéis, el tratamiento es muy caro y pese a mi insistencia, no obtuvimos respuesta del Gobierno, pero no puedo esperar, por lo que decidí luchar". En la misma publicación, la joven contaba que había encontrado un donante que financiaría parte de su tratamiento.

Sin embargo, días más tarde la joven publicaba otra fotografía en la que daba a entender que su vida se estaba apagando.

Finalmente, su pareja ha sido el encargado de comunicar la triste noticia a todos sus seguidores.