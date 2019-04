Muere una estudiante de 21 años tras montarse en un coche negro pensando que era un Uber

Una estudiante estadounidense de 21 años que desapareció en la noche del viernes ha aparecido muerta, según ha confirmado su padre. Según los primeras investigaciones, Samantha Josephson desapareció después de subir a la parte trasera del coche de un desconocido, confundiéndolo con un Uber y su conductor de Uber real canceló el viaje cuando ella no se presentó en el punto indicado, alrededor de las 2 de la madrugada en Columbia, Carolina del Sur.

La policía dijo que Samantha se había subido a un coche de color oscuro que podría ser un Chevrolet Impala, según recoge 'Metro', y sus amigos la buscaron frenéticamente, pero un día después, su padre, que vive en Robinsville, Nueva Jersey, anunció que había muerto.

"Extrañaré y amaré a mi niña por el resto de mi vida. Samantha ya no está con nosotros, pero no será olvidada. Es extremadamente difícil escribir esto y publicarlo, pero la amo con todo mi corazón. Podría seguir escribiendo sobre ella, pero me mata", ha señalado Seymour Josephson.

La Universidad de Carolina del Sur, donde Samantha era estudiante de ciencias políticas, también confirmó la trágica noticia. En una declaración, el presidente de la universidad, Harris Pastides, dijo: "Nuestras oraciones están con la familia y los amigos de Samantha Josephson después de la devastadora noticia de su muerte. Todavía no se sabe cómo murió Samantha ni si la policía ha iniciado una investigación".

