Muere el DJ Erick Morillo, autor de 'I like to move it' a los 49 años

El DJ y productor Erick Morillo ha muerto a los 49 años en su casa de Miami, en Estados Unidos. Era conocido por la canción 'I like to move it', que lanzó en 1994 con el seudónimo Reel 2 Real. La canción se convirtió en un éxito internacional gracias a la película de 'Madagascar' estrenada en 2005.

El portavoz del Departamento de Policía de Miami Beach, Ernesto Rodríguez, ha informado de que los gafetes están en "las primeras etapas de la investigación". De manera que intentan averiguar qué es lo que ha ocurrido.

En las redes sociales se le conoce por sus fans como uno de los "grandes" del género house. Además, lo catalogan como un artista que "dejó un sello endeble en el mundo de la Electronic Dance Music (EDM)". Ha muerto a los 49 años.

Tres veces ganador al mejor DJ house

Erick Morillo lanzó 12 producciones entre los años 2018 y 2020. De ellas, la más reciente sus 'Afrotech'; una colaboración con el artista Antraing. Para los próximos meses tenía varias ediciones, como la de 2021 de Coachella y un festival llamado Open Air de Ámterdam en junio.

Ha sido tres veces ganador del premio al mejor DJ house en los DJ Awards y ganador del precio al mejor DJ internacional en 2002, 2006 y 2009.

La muerte se produjo tras la noticia de su arresto. Fue denunciado por agresión sexual hace un mes. La mujer indicó que se había despertado "desnuda" en una habitación junto al DJ Erick Morillo sin consentimiento. Quedó en libertad tras pagar una fianza.

Señaló a los investigadores que ella, Morillo y otra mujer volvieron a la casa del DJ tras estar de fiesta. Explicó a las autoridades que en todo momento rechazó a Erick Morillo.