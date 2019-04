Españoles residentes en Bruselas describen el horror vivido: "Quemaduras, gente corriendo..."

Otros, simplemente querían compartir las dramáticas imágenes que estaban contemplando. “Nos están diciendo que corramos, que evacuemos y corramos”, relataba una pasajera. “La explosión ha sido muy gorda, y ha sido en el hall de entrada, donde hay más gente”, señalaba otra.

Con mucha tensión, varios españoles narraban lo que habían visto en Bruselas esta mañana donde tres explosiones han aterrorizado a quienes hoy despertaban en la capital belga. El primer lugar ha sido el aeropuerto. “Había más de 30 ambulancias que entraban en el aeropuerto”.

Letizia, una bloguera de Barcelona, acababa de aterrizar en el aeropuerto bruselense de Zaventem. Nada más llegar escuchaba las explosiones y después carreras: “Ha habido una estampida y todo el mundo ha salido corriendo. He tenido que dejar mi chaqueta y mi maleta. Después he vuelto y bueno no se ve mucho movimiento en las pistas. Muchos nervios”.

Mientras, en la capital belga otra española presenciaba la salida de los heridos de la estación de Schuman instantes después de la explosión: “desde un puente cerca de la estación de Maelbeek estoy viendo un montón de heridos. Gente con heridas abiertas, quemaduras, la ropa desgarrada”.

Otros españoles residentes en Bruselas son testigos del estado de la ciudad: “la estación central está cerrada. La gente anda por la calle porque no hay transporte. Los móviles no funcionan porque las líneas están saturadas”. De momento, el gobierno español no tiene constancia de que ningún español haya resultado herido por los atentados.