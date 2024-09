Así firmó Edmundo González el documento reconociendo la victoria de Maduro bajo presunta coacción

Una imagen que desata la polémica. La que se puede ver en el vídeo superior. "El señor González Urrutia firmando el documento". Es una fotografía que se realizó hace un par de semanas en la residencia del embajador español en Caracas. Se puede apreciar al propio embajador, al líder de la oposición Edmundo González, que estaba refugiado allí, a Delcy Rodríguez y a su hermano. Aunque había alguien más, no ha trascendido su identidad. Fue ese día cuando Edmundo González firmó un documento reconociendo la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones. A cambio, se le permitió salir del país y volar a España.

El gobierno no asume ninguna responsabilidad en lo ocurrido. Asegura que todo lo que ocurrió en la residencia del embajador de España fue por decisión de Edmundo González. "El embajador no tuvo nada que ver. Cualquier persona que acudiera para entrevistarse con él no vino a solicitud del gobierno ni fue el embajador de España el que les invitó a entrar. El embajador tenía instrucciones de no inmiscuirse en la libertad de Edmundo González", ha dicho Albares.

Era este miércoles cuando el líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia decía a través de un vídeo que firmó un documento, antes de salir de Venezuela, presentado por representantes del Gobierno de Nicolás Maduro bajo la amenaza de que si no lo hacía se tendría que "atener a las consecuencias", una "coacción" que considera que anula el texto.

En el vídeo difundido a través de sus redes sociales, González Urrutia, exiliado desde el 8 de septiembre en España donde busca asilo político, respondió así a la presentación por parte del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, de una "carta firmada" en la que el opositor expresa acatar la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de su país validando el triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio.

En concreto, el opositor relataba que, mientras se encontraba resguardado en la residencia del embajador español de Caracas, se le presentó un documento que debía firmar para conseguir el salvoconducto que le permitiría salir de Venezuela rumbo al exilio.

"Horas muy tensas de coacción"

El el mensaje contaba que el momento en el que firmó el documento fue de "horas muy tensas de coacción, chantajes y presiones" protagonizadas por el propio presidente de la Asamblea Nacional venezolana y la vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez.

"En otras palabras, o firmaba o me atenía a las consecuencias. Hubo horas muy tensas de coacción, chantaje y presiones, en esos momentos consideré que podía ser más útil libre que encerrado e imposibilitado de cumplir con las tareas que me encomendó el soberano", dijo. "Un documento producido bajo coacción está viciado de nulidad absoluta por un viso grave en el consentimiento", añadió.

González Urrutia considera que el régimen de Maduro "siempre recurre al juego sucio, el chantaje y la manipulación", a la vez que prometió que "jamás" traicionará a sus seguidores ni se va "a callar". "Lo que deberían estar divulgando son las actas de escrutinio, la verdad es lo que es y está en las actas que ustedes pretenden ocultar. No van a callar un país que ya habló", sentenció.

