Javier Milei eliminará la figura del feminicidio del Código Penal en Argentina

El portavoz del Gobierno ha insistido: el plan de eliminar del Código Penal la figura de "feminicidio" al considerar que no hay diferencias entre el asesinato de una mujer y de un hombre se mantiene. “A mí, la verdad, si me matan y también te matan a vos, me gustaría que el trato sea igual y no que vos no tengas ningún tipo de connotación adicional por eso”, ha afirmado Manuel Adorni en su primera rueda de prensa tras el controvertido discurso de Milei en Davos sobre el feminismo y el colectivo LGTBI.

Ya lo dijo también el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona " Se va a eliminar la figura del feminicidio porque esta administración defiende la igualdad ante la Ley consagrada en nuestra Constitución Nacional. Ninguna vida vale más que otra".

“Durante años han usado a la mujer para llenarse los bolsillos y desmedrar al hombre. Sin importar nuestro sexo, somos todos iguales ante la Ley y merecemos la misma protección y respeto”, ha reiterado Cúneo Libarona, que considera además que el feminismo “busca privilegios poniendo a una mitad de población en contra de la otra”.

Especialistas en perspectiva y violencia de género, advierten de que esta iniciativa "significaría un retroceso en los derechos" y que "se estaría violando los compromisos internacionales que Argentina asumió como Estado y que incorporó en la Constitución Nacional en el año 1.994".

Para Milei el feminismo es una distorsión del concepto de igualdad con el que hay que acabar

El proyecto impulsado por el presidente Milei no ha pillado por sorpresa. El argentino siempre ha calificado al feminismo como “una distorsión del concepto de igualdad”y ha manifestado en reiteradas ocasiones su oposición a lo que él denomina “ideología de género” y a la Agenda 2030 -que entre sus objetivos figura el de la igualdad entre hombres y mujeres-.

De hecho una de sus primeras decisiones fue eliminar el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad y la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, que daba asistencia a las víctimas. También recortó los fondos y estructura de la Línea 144 para denuncias de casos de violencia machista y de otras áreas de asistencia y prevención de la violencia hacia las mujeres.

Argentina registró mas de 250 feminicidios en 2024.

Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá) contabilizó en 2024 un total de 255 feminicidios -un caso cada 34 horas-, lo que significa uno más que en 2023, y 604 intentos de feminicidio, frente a 572 en 2023, mientras que el Observatorio de Violencias Mercedes Pagnutti eleva la cifra a 294 muertes por violencia machista.

Los datos aportados por las organizaciones feministas contradicen a los que ofrece el Gobierno, que hablan de un descenso anual del 10 % de las muertes por esta causa en 2024 y no solo eso: advierten además de que solo el 12% de las víctimas de feminicidios en 2024 había denunciado a su agresor, el porcentaje más bajo de los últimos nueve años.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com