Mike Pence registra la documentación para competir con Donald Trump y Ron DeSantis por la presidencia de Estados Unidos

Mike Pence intentará ser el presidente de Estados Unidos en las elecciones presidenciales de 2024. El que fuera exvicepresidente durante el gobierno de Donald Trump, ahora será su rival en las primarias por liderar el Partido Republicano en su intento de alcanzar la Casa Blanca. También competirá con Ron DeSantis, actual gobernador de Florida.

Aunque ya ha presentado la documentación necesaria ante la Comisión Federal de Elecciones de Estados Unidos, Mike Pence tiene previsto hacer oficial su candidatura este miércoles durante un acto que se celebrará en Iowa en presencia de los medios de comunicación.

Pence se une a Ron DeSantis, Donald Trump o Nikki Haley para completar la lista de candidatos a encabezar el Partido Republicano de cara a las elecciones presidenciales. Por ahora, las encuestan sitúan a Donald Trump como favorito con un 53% frente a un 26% que otorgan a DeSantis. En tercer lugar se encuentra Mike Pence con un 6%, según las encuestas y siempre sujeto a una posible variación que pueda tener lugar en las próximas semanas.

Chris Sununu no irá a las primarias

El actual gobernador de New Hampshire, Chris Sununu, ha confirmado que no se presentará a las elecciones primarias del Partido Republicano el mismo día en que se ha conocido que Mike Pence sí lo hará.

"Nos hemos tomado los últimos seis meses para analizar realmente las cosas, ver en que punto está todo, y he tomado la decisión de no postularme para presidente", ha reconocido a la 'CNN' Sununu, que cree que será más valioso si continúa trabajando desde New Hampshire.

La desastrosa presentación de DeSantis

Ron DeSantis iba a presentar su candidatura por todo lo alto. En Twitter y junto a Elon Musk, lo habían anunciado a todo el mundo. Sin embargo, nada salió según lo previsto. Los continuos fallos en la red social echaron por tierra la mediática presentación del candidato republicano.

Una presentación de la que hablaron tanto Donald Trump como Joe Biden, actual presidente de Estados Unidos. "Me presento a la presidencia de Estados Unidos para liderar la gran remontada americana" se pudo escuchar por parte de DeSantis entre numerosos fallos técnicos que terminaron traduciéndose en decenas de memes que inundaron las redes sociales.