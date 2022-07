Michelle, la niña de 9 años que habla 4 idiomas e irá a la universidad a estudiar medicina

Una niña prodigio de nueve años se encuentra preparándose para entrar en la universidad y estudiar medicina. Sí, nueve años. La pequeña vive en la localidad de Txtla Gutiérrez, en Chiapas (México). El gran sueño de esta pequeña no es ser astronauta o cantante, ella quiere encontrar la cura para el cáncer y desarrollar un programa para ayudar a los niños con autismo.

Su nombre es Michelle Arellano, habla inglés, francés, alemán e italiano. Además de medico, quiere ser bióloga marina y actriz. Una prueba de coeficiente intelectual reveló que el suyo es de 158, según su madre Karina Guillén en una entrevista con la cadena CNN. "Quiero ser como mi mamá y como mi papá porque quiero salvar vidas", exclama Michelle a la cadena.

"Quisiera en mi futuro colaborar para encontrar la cura del cáncer y del autismo. Porque conozco a una persona y he visto varias que tienen autismo y me da tristeza que no se puedan expresar. Entonces yo quiero encontrar una cura para eso y un programa para entendernos", relataba sobre sus sueños la niña de nueve años.

Apoyo de su familia

Cuando la madre de Michelle supo que su hija era superdotada, buscó por todo Chiapas los colegios adecuados para su educación. Cinco la rechazaron por no cumplir con la edad establecida para el curso que quería hacer. Lo primero que hice fue tratar ayudar y de apoyar porque sentí que iba a contracorriente de un sistema educativo que no les permite avanzar a su ritmo", exclamó la madre.

La medicina, el destino de Michelle

La niña prodigio va a clases de física, biología, química y álgebra con profesores particulares de otros estados de México. "La mayoría no los cursa de forma presencial porque no hay maestro que esté preparado para enseñar a este tipo de niños que tienen un aprendizaje especial no les puede enseñar cualquier maestro, sino que tiene que ser un maestro que conozca del tema y que esté especializado en ellos".

Tras solicitar una aceleración de cursos y realizar exámenes únicos para obtener lo que es secundaria y bachillerato, Michelle Guillén tiene que tomar la decisión sobre a qué universidad ir para estudiar el grado de medicina. Su madre asegura en la entrevista con CNN que valoran opciones incluso en el extranjero para escoger la idónea para la niña.