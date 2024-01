Los mensajes de terror de una pasajera del vuelo de Alaska Airlines a sus padres: "Reza por mí... ¡No quiero morir!"

Un avión de Alaska Airlines sufrió una avería grave en pleno vuelo el pasado 5 de enero, lo que obligó a realizar un aterrizaje de emergencia.

La aeronave, un Boeing 737 Max 9, despegó del aeropuerto de Portland, Oregón, con destino a Ontario, California. Poco después de arrancar, una ventana explotó, dejando un agujero en el fuselaje. La fuerza de la explosión fue tan grande que arrancó un trozo de la pared del aparato.

Algunos pasajeros, que no resultaron heridos, han relatado momentos de pánico y terror. Emma Vu, una de las viajeras afectadas, ha especificado que se encontraba durmiendo cuando ocurrió el accidente.

"Las máscaras están caídas. Estoy muy asustada en este momento. Por favor reza por mí. Por favor, no quieromorir", escribió Vu a sus padres en un mensaje, tal y como informa el New York Post.

En declaraciones a la CNN, Emma Vu ha tachado la experiencia como un momento "muy aterrador y surrealista" que le ha afectado psicológicamente.

"Piensas que nunca te va a pasar a ti"

"Me desperté con el avión cayendo y supe que no era sólo una turbulencia normal porque las máscaras se bajaron, y fue entonces cuando el pánico definitivamente comenzó a invadirlo. Simplemente piensas que nunca te va a pasar a ti, y luego, literalmente, me pasó a mí", ha añadido al canal estadounidense.

En muestras de gratitud, ha confesado sentirse "agradecida por las dos mujeres que se sentaron a cada lado de mí, me estaban frotando la espalda dándome consuelo".

"Me estaba asustando porque mi bolso no se inflaba y eso es literalmente lo que te dicen en materia de seguridad: como que no te preocupes, todavía estás recibiendo flujo de aire, pero en la lucha o la huida no estás pensando en eso. Fue tan aterrador", ha contado en un vídeo en sus redes sociales.

Por último, ha mostrado su descontento por la solución de la compañía aérea: "Simplemente siento que un vuelo reembolsado con más espacio para las piernas y agua y refrigerios gratis no es suficiente".