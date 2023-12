El mensaje de Biden que ha dejado a muchos sorprendidos: "Si Trump no se presentara..."

La cuenta atrás para las elecciones de Estados Unidos ya está marcha y, aunque todavía pueden pasar muchas cosas, a falta de once meses el foco está puesto en dos posibles candidatos bien conocidos por los votantes norteamericanos: Joe Biden y Donald Trump.

El actual presidente dejó caer hace unos meses que se presentaría a la reelección para hacer frente al magnate. En esa línea, esta madrugada han sorprendido sus declaraciones en las que deja una mínima posibilidad de no concurrir a las elecciones si su rival no se presenta.

"No podemos dejarle ganar por el bien del país"

"Si Trump no se presentara, no estoy seguro de si yo me presentaría. Pero no podemos dejarle ganar por el bien del país", ha asegurado durante un acto de recaudación de fondos en la casa de Alan Solomont, en Weston (Massachusetts), un donante demócrata que fue embajador en España.

"Él se postula y yo tengo que postularme", ha insistido poco después al llegar a la Casa Blanca. Preguntado por si retiraría su candidatura ha respondido: "No, ahora no".

La edad de Biden, un problema para su reelección

Aunque en 2020 aseguró que sería un candidato 'puente' hacia la próxima generación de líderes demócratas, ahora, a sus 81 años, Biden se ve a sí mismo como el candidato más eficaz que tienen los demócratas para enfrentarse a Trump, a quien ya derrotó en las elecciones de 2020. Sin embargo, las encuestas recientes ponen en duda la capacidad del actual presidente para vencer al magnate e, incluso dentro de su propio partido, hay voces que consideran que su edad es demasiado elevada para afrontar un segundo mandato.

Por su parte, el expresidente ha agitado el fantasma del fraude electoral desde que perdió los comicios en 2020. En los últimos meses, ha adoptado una retórica beligerante que ha hecho sonar las alarmas en Washington.