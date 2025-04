Meloni y Trump se reúnen en plena tensión arancelaria: "Estoy aquí para ayudar, pero no puedo negociar por la UE"

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, expresó este jueves su confianza en la "unidad de Occidente" y en la capacidad de llegar a un acuerdo arancelario con Estados Unidos, durante una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca.

"Creo en la unidad de Occidente y creo que simplemente tenemos que hablar y encontrarnos en el mejor camino intermedio para crecer juntos, por eso estoy aquí", señaló la italiana al inicio de su encuentro, que se produce en plena negociación arancelaria tras los gravámenes impuestos.

Meloni destacó que la clave para avanzar es simplemente dialogar y encontrar un camino intermedio que permita el crecimiento mutuo, asegurando que ese era el objetivo de su visita a Washington. Además, afirmó que, si no confiara en la fiabilidad de Estados Unidos como socio, no habría realizado el viaje hasta Washington.

Durante la visita, la primera ministra italiana ha parafraseado el lema electoral de Trump para señalar ante él que quiere "hacer Occidente grande de nuevo" y que lo pueden hacer juntos.

El pasado miércoles, el líder republicano dio marcha atrás con respecto a los aranceles "recíprocos" que anunció días antes y rebajó su ofensiva, dejando un plazo de 90 días un arancel generalizado del 10% para la mayoría de países, incluyendo la Unión Europea, mientras se negocian los gravámenes.

"Estoy segura de que podemos llegar a un acuerdo y estoy aquí para ayudar en eso. No puedo negociar en nombre de la Unión Europea. Mi objetivo sería invitar al presidente Trump a una visita oficial a Italia y ver si existe la posibilidad de organizar también una reunión similar con Europa", expresó Meloni mientras insistía en la importancia de mantener un diálogo directo y honesto.

Trump no ve "muchos problemas" en llegar a acuerdos con la UE

El presidente estadounidense dijo que la primera ministra italiana era "una gran primera ministra", que está haciendo "un gran trabajo en Italia": "Es una de las verdaderas líderes del mundo". Además, Donald Trump asegura que no habrá "muchos problemas para lograr un pacto con Europa" en materia de aranceles.

"No creo que tengamos muchos problemas para alcanzar un acuerdo con Europa y con quien sea, porque tenemos algo que todos quieren", afirmó antes de reunirse con Meloni en la Casa Blanca.

Trump ha asegurado ante Meloni que espera llegar a un acuerdo comercial con la Unión Europea antes de que finalice la pausa de 90 días de aplicación de los aranceles. "Habrá un acuerdo comercial. Lo espero, pero será un trato justo", ha dicho el magnate.

No obstante, Trump afirma que Estados Unidos no tiene "ninguna prisa" en cerrar cuanto antes otro pacto para retirar barreras comerciales con Japón. Y revela que no le preocupa que debido a la guerra comercial que ha desatado pueda haber aliados del país norteamericano que se acerquen más a China: "Nadie puede competir con nosotros".

