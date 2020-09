Matteo Salvini, atacado por una mujer durante un acto de campaña: "Yo te maldigo"

El líder de la Liga, Matteo Salvini, ha sido agredido este miércoles por una mujer, que inmediatamente ha sido detenida por la Policía, durante un acto electoral en Toscana de cara a las elecciones regionales.

Los hechos han tenido lugar en Pontassieve, una localidad próxima a Florencia. La mujer se ha acercado al político ultraderechista, le ha agarrado de la camisa, le ha arrancado un rosario que llevaba al cuello y a continuación le ha gritado: "Yo te maldigo, te maldigo".

Inmediatamente han intervenido los policías, que se han llevado a la mujer. Según la agencia ADNKronos, se trata de una congoleña, con permiso de residencia en Italia, que trabaja en un proyecto de servicio civil en el ayuntamiento y que, de acuerdo con la Policía, se encontraba en un estado de alteración física y psicológica.

En todo caso, las autoridades sopesan imputarla por violencia privada, resistencia a un cargo público y alteración de un acto electoral. Por ahora, según ADNKronos, todo apunta a que la mujer actuó en solitario y no era un acto organizado.

"Todo bien, tranquilos. Ningún problema físico", ha escrito posteriormente Salvini en su Facebook. "La camisa rota la puedo volver a comprar, el rosario arrancado con violencia del cuello que me había dado un párroco lamentablemente no", ha precisado. "A esta rabia respondo con la sonrisa y con el trabajo", ha añadido el líder ultraderechista. "Hacia la señora que me ha agredido e insultado no siento rabia, sino pena y tristeza. Adelante, sin miedo y con la cabeza alta", ha remachado.