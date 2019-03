Más de un millón de firmas a favor de un segundo referéndum del 'brexit'

Theresa May necesita 318 votos en la Cámara de los Comunes y por ahora no tiene asegurada la mayoría, ya que desagrada tanto a los partidarios del Brexit como a los que quieren seguir dentro de la Unión. La votación será el día 11.

Ante la eventualidad de que no se apruebe el acuerdo con la UE firmado por May, un grupo de ciudadanos le han entregado más de un millón de firmas, entre ellas de diputados de todos los grupos. Quieren "estar seguros de que los británicos podrán expresar su opinión sobre algo que nos incumbe a todos" en el caso de que no salga adelante la propuesta de Theresa May.

Un segundo referéndum es una idea que parece cada día abrirse camino con más fuerza. Un sondeo reciente indicaba que casi la mitad de los británicos era partidario de esa segunda oportunidad.