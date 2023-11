Más de cien españoles esperan para cruzar el paso de Rafah y abandonar Gaza: "Estamos sin luz, sin gas, sin agua"

Cientos de ciudadanos palestinos esperan para cruzar a Egipto este miércoles, en el cruce fronterizo de Rafah entre la Franja de Gaza y Egipto. En la lista de hoy no se encuentra ningún ciudadano español, pero la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, ha asegurado que "está todo preparado en El Cairo para ir a buscar a los españoles". Calculaban que podría ser hoy o mañana. Según Robles, se trata de entre 140 y 170 españoles.

El pasado 1 de noviembre, ambulancias que transportaban a evacuados de la Franja de Gaza atravesaron el cruce fronterizo de Rafah. Según el acuerdo firmado entre Egipto, Israel y Hamás, a varios ciudadanos extranjeros y personas con heridas graves se les permitirá evacuar el territorio asediado. Más de 8.500 palestinos y al menos 1.400 israelíes han muerto, según las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y la autoridad sanitaria palestina, desde que comenzó el conflicto el pasado 7 de octubre.

Los que todavía quedan allí apuntan sus nombres en una lista y rezan para escapar del infierno. Es el segundo día de evacuación, segundo día de alivio para unos cuantos , y de impaciencia para los españoles que esperan una llamada: "Estamos en el piso, todavía esperando a que el cónsul nos comunique algo, La situación está muy mal. Estamos sin luz, sin gas, sin agua", confiesa Amalia.

Desesperación absoluta

Salah cuenta que "lo de la evacuación va por turnos y lo marca Egipto". Un turno que a los españoles todavía no les ha llegado. Mientras ellos luchan por salir, sus familiares sufren desde España: "Mi padre cogió sus cosas, se fue a la frontera y allí se enteró de que no iba a pasar. Los españoles no estaban en la maravillosa lista", relata Nazira, que tiene a su padre en Gaza.

En medio de esta evacuación a contrarreloj, los bombardeos llenan unos hospitales bajo mínimos y el problema no es solo para los heridos, también para los enfermos: "El único hospital de la Franja que prestaba servicio a personas con cáncer ha dejado de prestar servicio porque ha debido quedarse sin gasolina", asegura Daniel Roselló, Médico de Cruz Roja.

Mientras, la ayuda humanitaria llega a cuentagotas, los combates son especialmente intensos en torno la ciudad de Gaza y, según Israel, desde que empezó la guerra ya han muerto 332 de sus soldados.

Palestinos llegan a Egipto

Una nueva tanda de palestinos con pasaporte extranjero ha llegado este jueves al paso terrestre de Rafah para cruzar hacia el territorio de Egipto, país que calcula recibir en los próximos días a miles de extranjeros atrapados en la Franja de Gaza, así como a civiles palestinos heridos graves por los bombardeos israelíes.

Según testigos y medios egipcios, los llegados este jueves al paso terrestre, única salida de Gaza no controlada por Israel, finalizarán los trámites para entrar en territorio egipcio para luego ser repatriados a los países que portan sus nacionalidades. Se trata de un complicado proceso con el que Egipto, que había acordado la apertura del paso con Israel, con la mediación de Estados Unidos y Catar, quiere asegurarse de que los palestinos de doble nacionalidad o los extranjeros a los que permitirá entrar en su territorio sería lo abandonarán en un plazo de pocos días.

Se desconoce el número exactos de las personas a las que se les autorizará entrar hoy al territorio egipcio, aunque el Ministerio de Exteriores del país ha cifrado en 7.000 personas, de 60 nacionalidades, el total de palestinos con pasaporte extranjero y los nacionales de otros países que llegarían al país norteafricano. En Gaza, un portavoz del grupo islamista Hamás, que controla el enclave palestino, ha dicho que unos 60 heridos y 400 palestinos con pasaporte extranjero y ciudadanos de otros países, tienen previsto salir durante este día de la Franja a Egipto a través del paso de Rafah.