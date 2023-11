La desesperación de los civiles atrapados en Gaza: "Mi padre cogió sus cosas y se fue a la frontera"

El paso de Rafah vuelve a abrirse este jueves pero ningún español podrá cruzarlo. La lista de quienes pueden pasar a Egipto ya se conoce y en ella no figuran españoles. Los bombardeos no cesan y quienes peor están viviendo estos momentos son los civiles. El padre de Nazira es uno de ellos. Nada más conocer la apertura fronteriza decidió poner marcha hacia allí desesperado: "Cogió sus cosas y se fue a la frontera. Allí se enteró de que no podría salir".

Su hija y el resto de la familia llevan sin hablar con él desde ayer por la tarde y sus únicas comunicaciones son con el consulado, quien les anima a no desesperar y les asegura que hacen lo que está en su mano. Lo poco que Nazira ha podido hablar con su padre asegura que lo que este está viviendo "es inhumano" y que siente "impotencia".

"Ha llegado a un límite en el que no dormimos"

"No entendemos a qué están esperando", dice Nazira, quien asegura estar con el teléfono en la mano las 24 horas, sin apenas dormir. La joven señala que no sabe "hasta qué punto puede llegar esto" y que su padre es incapaz de relatar el horror que allí se vive: "No lo puedo ni contar, ya os contaré cuando os vea".

Mientras, los bombardeos continúan

Al mismo tiempo que muchos extranjeros intentan abandonar Gaza, los ataques no cesan. Uno de ellos ha tenido lugar dentro de una parroquia, en plena misa, donde se encontraban aproximadamente 600 personas desplazadas, entre ellas niños con discapacidades, enfermos y ancianos en sillas de ruedas.

Además, el Ejército de Israel ha interceptado este jueves de madrugada un misil disparado desde Líbano contra un dron, que no ha llegado a sufrir daños. En respuesta, este ha atacado las posiciones desde donde se ha realizado la descarga, aunque hasta el momento no se han anunciado bajas.

En este contexto, Israel asegura haber matado a "decenas de terroristas" en enfrentamientos registrados durante las últimas horas en la Franja de Gaza. "Militares de la Brigada Golani y las Fuerzas Armadas respondieron a escuadrones terroristas que dispararon misiles anticarro, explosivos y lanzaron granadas contra ellos", ha explicado.