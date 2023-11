Joe Biden da un paso más y pide públicamente una pausa humanitaria en Gaza

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se ha manifestado públicamente apoyando una "pausa humanitaria" en Gaza. Es la primera vez que lo hace, aunque en las últimas semanas varios representantes de su Administración han estado promoviendo esta idea.

Además, Biden ha querido añadir que, desde la Casa Blanca, "seguimos trabajando para aumentar significativamente el flujo de asistencia humanitaria crítica hacia Gaza. El número de camiones que entran en Gaza sigue aumentando significativamente, pero aún nos queda un largo camino por recorrer".

Aunque el presidente estadounidense continúa sin respaldar un alto el fuego, manteniéndose en su postura de que Israel tiene derecho a defenderse.

Esas palabras han sido pronunciadas después de que una mujer le interrumpiera en su discurso durante un acto de campaña: "Como rabí, necesito que usted pida un alto el fuego de inmediato". A lo que Biden respondió: "Creo que se necesita una pausa, una pausa quiere decir dar tiempo para que se libere a los prisioneros".

Por lo que se entiende, el presidente de Estados Unidos apunta a una negociación que pueda permitir un intercambio. Y siguió diciendo: "Entiendo la emoción. Esto es increíblemente complicado para los israelís. Es increíblemente complicado para el mundo musulmán también. Yo apoyé la solución de dos estados, lo he hecho desde el principio. La realidad es que Hamás es una organización terrorista, una evidente organización terrorista".

Con esto, Biden está pidiendo una pausa humanitaria que dure días -y no horas-, no un alto el fuego permanente.

Este viernes, el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, volverá a viajar a Israel en medio de una gira por Oriente Medio. Allí se reunirá con Benjamín Netanyahu, quien, en medio del conflicto armado, aprovechará esta visita para volver a pedir que se considere esa pausa que permita ayudar a la población gazatí.

En unas declaraciones dadas al diario 'The Washington Post', señalaba que "no tenemos que elegir entre defender a Israel y ayudar a los civiles palestinos, podemos y debemos hacer ambas cosas". Hasta el momento la Casa Blanca no ha ofrecido más declaraciones al respecto.