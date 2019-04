Marilyn Manson se desmaya en pleno concierto en Houston

El artista estadounidense Marilyn Manson se desmayó en pleno concierto en Houston (Estados Unidos) mientras estaba interpretando el tema 'Sweet Dreams'.

Desde un primer momento el artista explicó que se encontraba indispuesto debido al excesivo calor que hacía en el recinto y, tras interpretar a duras penas los temas 'Cruci-Fiction in space', 'Angel with the sabbed wings', 'This is the new shit' y 'Sweet dream's, tuvo que apoyarse en un altavoz y posteriormente salió del escenario.

Posteriormente, volvió al escenario para para cantar 'Antichrist superstar', tras la que se vio obligado a abandonar el escenario de manera definitiva. En su cuenta de Twitter, Manson ha agradecido la comprensión del público.

Aunque Manson pidió a los fotógrafos que se retiraran de primera línea para evitar imágenes suyas, hubo varios asistentes que grabaron y compartieron el momento en sus redes sociales.