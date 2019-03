María Corina Machado: "El chavismo quiere poner al pueblo contra el pueblo"

María Corina Machado tiene 46 años, es Ingeniera Industrial, y madre de tres hijos. Ella ejerce la oposición al Gobierno de Nicolás Maduro con vehemencia, tanto dentro, como fuera de su país, y con ella hemos hablado por Skype.

Denuncia que el actual presidente, Nicolás Maduro, está llevando a su país una situación extrema, de violencia y de pobreza, sin precedentes. Preguntada sobre si teme ser encarcelada su respuesta es clara: "Todo venezolano sabe que corremos ese riesgo. Todo aquel que firme que no baje la cabeza, que defiende sus principios y sus valores, sabe que frente a este régimen, cualquier cosa puede ocurrir".

Al menos 30 personas han perdido la vida en los enfrentamientos que han tenido lugar en Venezuela, sin embargo Corina Machado descarta que el país esté destinado a una guerra civil. "En Venezuela no hay una guerra civil. Lo que hay es una guerra contra los civiles. Quien está armado es el régimen. En Venezuela, usted no ve en las calles expresiones de violencia entre ciudadanos. Ellos quieren poner al pueblo contra el pueblo, pero no lo van a lograr".

Además explica que su país es un pueblo que permanece "unido en unas penurias económicas sin precedentes" y pone como ejemplo el sueldo mínimo que tienen muchos vecinos y que no alcanza "ni para la comida de una familia, pero es que además no hay comida, porque la escasez es tal que las mujeres tienen que hacer ocho y diez horas de cola para las medicinas, para la harina, para el gas doméstico...".

La enrtevista termina con esta pregunta: "¿Está usted decepcionada por la falta de reacción internacional?" y su respuesta es tajante: "La indiferencia internacional tiene un sólo nombre: y es, complicidad".