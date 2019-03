El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, ha asegurado que "el enemigo principal es DAESH", al que califica como un "fenómeno nuevo" con unas características distintas. "La autoría de los atentados corresponde a DAESH o a cualquiera de las franquicias" terroristas, cuenta en una entrevista en Espejo Público.

Sobre el español herido en la sala Bataclan, ha aclarado que la última noticia que tiene sobre él "es que no está localizado, pero no está entre los fallecidos".



Margallo ha apuntado que "lo importante es saber con lo que nos estamos enfrentando", asegura que "no es una organización terrotista como las que conocíamos". Ha contado que "tienen una preparación militar" muy importante y que "manejan las redes sociales para financiarse, para reclutar nuevos militantes y de propaganda", como en este caso.

El ministro de Exteriores apunta que "estamos en guerra" y que "nos enfrentamos a un enemigo desconocido". Sus dos puntos más importantes son "garantizar la seguridad de los españoles y no crear problemas a un país tan amigo como Francia"