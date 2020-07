Mapa de los países a los que los españoles no pueden viajar o tienen que guardar cuarentena por el coronavirus

El mapa muestra en rojo los países a los que los españoles no podemos viajar, al menos de momento. Entre los que imponían cuarentena, en naranja, estaba Escocia, pero ya a finales de esta semana los que viajen allí no tendrán que guardarla. Eso sí, deberán rellenar un formulario para poder estar siempre localizados, so pena de multa de 66 euros.

Los viajeros españoles ya no tendrán que guardar una cuarentena de catorce días a su llegada a Escocia. La medida, que entrará en vigor a finales de esta semana, según ha revelado el responsable de Justicia escocés, Humza Yousaf.

"Tras la última revisión y después de considerar con cuidado el potencial impacto en la salud pública de cambiar las exenciones de la cuarentena, podemos levantar ese requisito para aquellos que viajen desde España", explicó.

"Todas las personas que viajen deben seguir el asesoramiento de salud público en todo momento, como llevar mascarillas, evitar lugares concurridos, lavarse las manos y las superficies, guardar dos metros de distancia y aislarse si desarrollan síntomas", apuntó.