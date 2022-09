Manu Sánchez: "No me creo que la mayoría de los italianos duerma con la biografía de Mussolini bajo la almohada"

A principios de este siglo, allá por el 2004, un portugués muy español, un premio Nobel de literatura llamado José Saramago (se acuerdan de él, verdad) escribió un libro: 'Ensayo sobre la lucidez'. Entonces la palabra no estaba tan de moda, nadie lo calificó así... pero se trataba de una distopía.

Imaginaba un país tan, tan harto de sus políticos... que confiaba tan, tan poco en ellos, que estaba tan, tan decepcionado...que llegaron las elecciones y nadie votó a nadie. El pueblo votó en blanco. Bueno, al menos, fueron a depositar esa papeleta.

En Italia, ni eso. Ni siquiera han acudido a las urnas. Fíjense que a mí me ha sorprendido casi más la abstención (16 millones no han votado, uno de cada tres italianos) que la victoria de la ultraderecha.

Meloni, el clavo ardiendo al que se han agarrado

Yo no me creo que la gran mayoría de los italianos sean seguidores del Duce y duerman con la biografía de Mussolini bajo la almohada. No me creo que un país, que renació tras el desastre del fascio y la Segunda Guerra Mundial para convertirse en una de las potencias europeas gracias a su férrea vocación democrática y antifascista desde la derecha hasta la izquierda, se haya transformado tan radicalmente.

Simplemente están hartos, no pueden más... y por allí pasaba Giorgia Meloni. El clavo ardiendo al que se han agarrado. Es verdad, también podían haber votado, los pocos que lo hicieron, en blanco como decía el gran Saramago.